Bank: Helaba: „Wir schauen bei Krediten an die Autobranche genauer hin“

Die Helaba wird angesichts der Herausforderungen für die Automobilbranche bei ihrem Engagement in diesem Firmenkundensegment etwas vorsichtiger. „Wir schauen bei Krediten an die Autobranche genauer hin”, sagte Henrich Maaß, Leiter der Vertriebsstrategie, in einem Interview mit Bloomberg. „Hier gibt es unseres Erachtens zwei auffallende Risiken. Zum einen die Folgen möglicher Handelskonflikte und zum anderen der Strukturwandel weg vom Verbrennungsmotor.“