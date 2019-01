 Bank of America Quartalsergebnisse: Auch Bank of America verdient im Schlussquartal Milliarden

New YorkDie Bank of America setzt den Reigen großer US-Geldhäuser fort, die im Schlussquartal 2018 mit hohen Gewinnen glänzen konnten. Wie die zweitgrößte Bank der USA am Mittwoch mitteilte, betrug der Gewinn im vierten Quartal 7,3 Milliarden Dollar – er war damit rund drei Mal so hoch wie vor Jahresfrist.