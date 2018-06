Bank of England: Britische Notenbank will von Banken transparentere Abwicklungspläne

LondonBritische Großbanken wie HSBC und Barclays müssen sich darauf einstellen, der Öffentlichkeit künftig Einblick in Notfall-Pläne für ihre eigene Abwicklung zu geben. Das kündigte die Bank of England (BoE) am Dienstag an. Als Gründe nannte sie neben dem Wunsch nach mehr Transparenz auch die mit dem anstehenden EU-Austritt Großbritanniens verbundene Unsicherheit.