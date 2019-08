Bank of England: Britischer Notenbankchef schlägt Aufbau neuer Reservewährung als Dollar-Ersatz vor

Jackson Hole Der britische Notenbankchef Mark Carney hat eine destabilisierende Rolle des US-Dollars für die Weltwirtschaft beklagt und den Aufbau einer neuen, übernationalen Reservewährung vorgeschlagen. Trotz des Wandels der globalen Wirtschaft sei die US-Währung weiter „so wichtig wie zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs von Bretton Woods“, sagte Carney am Freitag beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Damit spielte er auf das Ende des Gold-Standards Anfang der 70er Jahre an.