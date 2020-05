Bank of England Britischer Notenbankchef schließt negative Leitzinsen nicht aus

Seit einigen Wochen herrscht an den Finanzmärkten eine Debatte vor, ob einige große Zentralbanken ihren Leitzins in der Coronakrise unter die Nullgrenze senken könnten. Neben der Bank of England betrifft die Diskussion auch die US-Notenbank. Während die Fed einen solchen Schritt bisher recht eindeutig ausschließt, gibt sich die britische Notenbank flexibler.