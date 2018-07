Bank of England: Londoner Notenbankchef hält Spekulation auf Zinserhöhung wach

Im April nahm der Dienstleistungssektor bereits mehr Fahrt auf, was als Hinweis auf eine Belebung im zweiten Quartal gilt. Die Bank of England (BoE) beließ den Leitzins im Juni zwar bei 0,5 Prozent. Doch drei der neun Führungsmitglieder votierten für eine Erhöhung – darunter der einflussreiche Chefvolkswirt Andy Haldane. An den Märkten wird daher spekuliert, dass es im August zu einer Zinsanhebung kommen könnte.