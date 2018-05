Bank of England: Notenbankchef Carney hält Glauben an Zinserhöhungen wach

London/BerlinDie Notenbank in London peilt trotz des Konjunktureinbruchs zu Jahresbeginn weiter eine Zinserhöhung an. Zentralbankchef Mark Carney verwies am Dienstag vor dem Finanzausschuss des Parlaments darauf, dass sich Verbraucher und auch die Wirtschaft auf eine Straffung im „Laufe des Jahres“ einstellten. Zudem gebe es die Erwartung, dass der geldpolitische Schlüsselsatz danach weiter behutsam nach oben gesetzt werde. Die konjunkturelle Schwächephase zu Jahresbeginn werde sich wahrscheinlich als vorübergehend erweisen. Dennoch sei es wohl angebracht, weitere Daten abzuwarten, sagte Carney.