Bank of Japan: Die Inflation in Tokio rutscht unter das Ziel der Zentralbank

Die Kerninflation in Japans Hauptstadt ist unter das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank Bank of Japan (BOJ) gerutscht und hat damit den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht. Wie am Freitag aus offiziellen Regierungsdaten hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI) in Tokio im Januar um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.