Bank of Japan Japanische Notenbank stellt Banken 34 Milliarden Euro Liquidität zur Verfügung

Die japanische Notenbank hat sich im Kampf gegen die Virus-Folgen erneut in das Marktgeschehen eingeschaltet. Die Bank von Japan (BoJ) bietet den Banken weitere vier Billionen Yen (rund 34 Milliarden Euro) Liquidität an und weitet das Anleihekaufprogramm um 1,3 Billionen Yen aus, wie sie am Donnerstag in Tokio mitteilte.