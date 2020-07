Bank of Japan: Japans Notenbank hält Geldpolitik stabil

„Japans Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Erholung, die recht schnell erscheint“, sagte Notenbankchef Haruhiko Kuroda. Aber dies liege an dem starken Konjunkturrückgang. „Ich bin nicht so optimistisch zu denken, dass die Erholung in diesem Tempo anhält.“ Sie werde eher moderat ausfallen. Dienstleistungssektoren, etwa der Sportbereich und Veranstaltungen, würden nicht so leicht zu den Vorkrisenniveaus zurückkehren. Mit einer großen zweiten Pandemie-Welle in Asien, einschließlich Japan, rechnet Kuroda nicht.