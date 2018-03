Bank of Japan: Japans Notenbank hält Geldschleusen weit offen

TokioJapans Notenbank hält trotz der kräftigen Wirtschaftserholung an ihrer Politik des ultra-billigen Geldes fest. Der Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bleibt wie erwartet bei 0,1 Prozent, wie die Bank von Japan (BoJ) am Freitag mitteilte. Zudem strebt sie weiterhin eine Rendite von etwa null Prozent bei zehnjährigen Staatsanleihen an.