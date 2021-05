Banken ABN Amro will Deutschlandgeschäft über Bethmann Bank weiter ausbauen

Im Moment ist die Frankfurter Privatbank in Deutschland an 13 Standorten vertreten. Es gebe in Deutschland viele kleinere Städte, wo es noch Bedarf für Angebote wie Vermögensverwaltung gebe, die sein Haus sehr interessant finde, sagte Hanegraaf. ABN-Amro-Chef Robert Swaak bekräftigte: „Mit dem Fokus auf Nordwesteuropa wird der deutsche Markt für ABN Amro von wachsender Bedeutung sein.“