Banken: Aktionäre geben sich mit Credit-Suisse-Klimazielen nicht zufrieden

Credit Suisse lehnt den Vorschlag ab. „Der Verwaltungsrat unterstützt die Ziele dieses Antrags, ist jedoch nicht der Ansicht, dass diese zusätzlichen Offenlegungen durch eine Änderung der Statuten der Bank bewirkt werden sollten“, hieß es in der am Mittwoch Abend veröffentlichten Einladung zur Generalversammlung. Die Statutenänderung solle den Eignern 2023 zur Abstimmung vorgelegt werden, so das Institut.