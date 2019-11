Banken: Bafin-Chef: Bankenfusionen werden erst in drei Jahren ein Thema

Bafin-Chef Felix Hufeld erwartet in den kommenden Jahren keine großen Fusionen unter Banken. „Ich glaube, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren wenig bis nichts sehen werden“, sagte Hufeld am Montag bei einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Die Institute hätten genug damit zu tun, ihre Hausaufgaben zu machen und ihre Kosten zu drücken.