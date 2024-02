Banken: Barclays kündigt Konzernumbau an

Der Vorstand, der im Herbst erklärte, „wesentliche strukturelle Kostenschritte“ zu prüfen, kündigte nun an, den Konzern in fünf Geschäftsbereiche umzustrukturieren. Zudem sollen zwischen 2024 und 2026 zehn Milliarden Pfund an die Aktionäre zurückgezahlt und das Zahlungsgeschäft umgebaut werden. Vorstandschef C.S. Venkatakrishnan stellte zudem für 2024 eine Eigenkapitalrendite von mehr als zehn Prozent in Aussicht und für 2026 von über zwölf Prozent.