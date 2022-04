Banken: BBVA profitiert von guten Geschäften in Schwellenländern

Mexiko trägt rund die Hälfte zu den Ergebnissen von BBVA bei, die Türkei rund 15 Prozent, Spanien selbst mehr als ein Drittel. In Mexiko stieg der Nettogewinn im ersten Quartal um knapp 60 Prozent, in der Türkei um rund 31 Prozent, in Spanien um 62 Prozent.