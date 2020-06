Banken: Commerzbank-Aktionär Cerberus drängt auf Sitze im Aufsichtsrat

In einem Brief an den Aufsichtsrat vom 9. Juni bemängelt der zweitgrößte Aktionär der Bank, dass sich das Management in der Steigerung unrentabler Erträge verrenne und währenddessen versäume, die aufgeblähten Fixkosten zu senken. Sollte die Bank die Forderung nach den Aufsichtsratssitzen ablehnen, drohe eine Aktionärsrevolte, so Cerberus.