Banken: Commerzbank-Chef bestätigt die Ziele für das laufende Jahr

Commerzbank-Chef Manfred Knof bestätigt trotz der anhaltenden Unsicherheit durch den Ukrainekrieg die Erwartungen für das laufende Jahr. „An unseren Zielen für das Jahr 2022 halten wir fest“, erklärte Knof in seiner am Freitag veröffentlichten Rede zur virtuellen Hauptversammlung am 11. Mai.