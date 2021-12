Banken Credit-Suisse-Chefaufseher verstieß gegen Quarantäneregeln

Der Chefaufseher der Bank Credit Suisse hat gegen Schweizer Quarantäneregeln verstoßen. Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório hätte nach einer Ankunft aus Großbritannien in Zürich am 28. November zehn Tage in Quarantäne gehen müssen, verließ das Land aber nach drei Tagen wieder in einem Privatjet, wie die Bank bestätigte.