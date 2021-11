Banken: Credit Suisse will Expansion in China beschleunigen

Wegen des grenzüberschreitenden Datentransfers stehe das Institut in engem Kontakt mit den Aufsichtsbehörden, erläuterte Hu. China hatte am 1. November neue Bestimmungen zum Schutz persönlicher Daten in Kraft gesetzt. Das Datensicherheitsgesetz verpflichtet alle Unternehmen in der Volksrepublik, die von ihnen bearbeiteten Daten in verschiedene Kategorien einzuteilen und regelt, wie diese Daten gespeichert und an andere Parteien weitergegeben werden.