Banken: Credit Suisse will offenbar Bankkonto von Ai-Weiwei-Stiftung schließen

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat nach Angaben des chinesischen Dissidenten und Künstlers Ai Weiwei angekündigt, das Bankkonto seiner Stiftung in der Schweiz zu schließen. Die Bank habe ihm das im Frühjahr mitgeteilt, schrieb Ai, einer der bekanntesten Künstler und politischen Aktivisten Chinas, in einem Meinungsbeitrag für die Website Artnet. „Sie (die Credit Suisse) tat dies, wie sie schrieb, in Übereinstimmung mit einer neuen Politik, alle Konten von Personen zu schließen, die einen Strafregistereintrag haben“, erklärte Ai, der der heute in Portugal lebt.