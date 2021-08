Banken: Credit Suisse zahlt Anlegern weitere Tranche aus Greensill-Fonds zurück

Einen Teil der Summe hat die Credit Suisse an die Investoren zurückbezahlt. Weitere rund 0,4 Milliarden sollen nun an die gut 1000 Profi-Anleger ausgeschüttet werden, sodass sich die Gesamtsumme dann auf rund 5,9 Milliarden Dollar belaufe, teilte die zweitgrößte Schweizer Bank am Freitag weiter mit.