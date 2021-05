Banken Deutsche-Bank-Chef Sewing: Gute Geschäfte auch im zweiten Quartal

Die Deutsche Bank spürt auch im laufenden Vierteljahr Rückenwind. Ein „weiterhin guter Geschäftsverlauf im zweiten Quartal“ bestärke den Vorstand in der Erwartung, 2021 Erträge „auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres“ zu erreichen. So formuliert es Konzernchef Christian Sewing in seiner Rede zur Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns am 27. Mai, die am Mittwoch vorab veröffentlicht wurde.