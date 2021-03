Banken: Deutsche Bank steigert erneut die Erträge im Investmentbanking

Die Belastungen im Kreditgeschäft sind Campelli zufolge im ersten Quartal geringer als von Analysten erwartet. Die Risikovorsorge für drohende Darlehensausfälle sei in etwa halb so hoch, wie der von Experten prognostizierte Wert von rund 360 Millionen Euro. Campelli bekräftigte zudem, dass das größte deutsche Geldhaus an seinen Kostenzielen für 2022 festhalte. Außerdem habe die Deutsche Bank kein direktes Engagement bei der pleite gegangenen Greensill Bank in Bremen.