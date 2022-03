Banken: Deutsche Bank untersucht intern WhatsApp-Nutzung von Managern

Konzernchef Christian Sewing hatte erst im Januar eine interne Untersuchung zur Nutzung privater E-Mail-Konten bei Deutschlands größtem Geldhaus angekündigt, wie Bloomberg berichtet hat. In einem Schreiben an die Belegschaft appellierte er an seine Mitarbeitern, über private Kanäle gesendete Nachrichten nicht zu löschen. Die Bank arbeitet inzwischen an einer Lösung zur verbesserten der Speicherung von Kurznachrichten auf Firmenhandys.