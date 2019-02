 Banken: Deutsche Banken fürchten neue Russland-Sanktionen der USA

Auch der demokratische Senator Chris Van Hollen sagte, er wolle demnächst einen neuen Gesetzentwurf zu Russland-Sanktionen einbringen. Er solle so weit wie möglich so ausgestaltet sein, dass europäische Banken und andere nicht in Mitleidenschaft gezogen würden, sagte van Hollen der Nachrichtenagentur Reuters. „Allerdings wird es immer einige Auswirkungen auf europäische Banken geben“, sagte er mit Blick auf die bestehenden Geschäftsbeziehungen zwischen ihnen und Russland. Van Hollen hatte erst am Donnerstag für Aufmerksamkeit gesorgt, als er und seine Parteikollegin Elizabeth Warren umfassende Ermittlungen gegen die Deutsche Bank sowie eine öffentliche Anhörung im Bankenausschuss des Senats wegen ihrer möglichen Verstrickung in Geldwäscheaktivitäten forderte.