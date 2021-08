Banken: Deutsche Finanzinstitute müssen höhere Bankenabgabe zahlen

Insgesamt zahlten 1375 Geldhäuser in Deutschland die Abgabe. Sie fließt seit 2015 in einen europäischen Fonds ein, der von der EU-Bankenabwicklungsbehörde SRB in Brüssel verwaltet wird. Dieser hat mittlerweile einen Umfang von 52 Milliarden Euro. Der Fonds soll bis Ende 2023 ein Zielvolumen von einem Prozent der gedeckten Einlagen der Banken in den Mitgliedsstaaten erreichen.