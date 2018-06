Banken: Deutschland und Frankreich fordern Problemkredit-Limit

BrüsselDeutschland und Frankreich schlagen einem gemeinsamen Dokument zufolge eine Obergrenze für Problemkredite in den Bilanzen von Banken in der EU vor. Der Anteil von Wackeldarlehen im Vergleich zu allen Krediten einer Bank solle fünf Prozent nicht übersteigen, hieß es in dem Reuters vorliegenden Papier am Mittwoch.