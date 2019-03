Banken-Ehe: Kein Mandat für Gespräche über Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat immer wieder die Bedeutung einer starken deutschen Großbank betont. Dabei ist der Bund schon seit einem Jahrzehnt an der Commerzbank beteiligt und hält derzeit an ihr noch gut 15 Prozent. Scholz' Staatssekretär Jörg Kukies, ein Ex-Investmentbanker in Diensten von Goldman Sachs, gilt als Befürworter einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank. Im politischen Raum stieg zuletzt die Furcht, dass die Deutsche Bank im Falle einer Krise in eine Schieflage geraten könnte – angesichts des massiven Absturzes der Aktie.