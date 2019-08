Banken Euro-Zone: Kreditfluss im Euro-Raum schwillt weiter an

Die Banken in der Euro-Zone haben trotz der Konjunkturschwäche ihre Kreditvergabe an Unternehmen erneut deutlich ausgeweitet. Sie reichten im Juli 3,9 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Auch im Juni hatte das Wachstum in dieser Höhe gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Geldhäuser im Juli 3,4 Prozent mehr Kredite als ein Jahr zuvor – der stärkste Zuwachs seit zehn Jahren. Hier fiel das Plus zudem einen Tick kräftiger aus als im Vormonat.