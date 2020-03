Banken: Ex-Deutsche-Bank-Mann wird Vorstand bei Apollo-Beteiligung OLB

Er hatte davor seit 1997 bei der Deutschen Bank AG gearbeitet, unter anderem als Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Von 2003 bis 2018 war er in der Financial Institutions Group tätig, seit 2010 als deren Leiter für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von 2010 bis 2018 war er außerdem Chief Country Officer der Deutschen Bank in Österreich.