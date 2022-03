Banken: Großaktionäre fordern Credit Suisse zu mehr Klimaschutz auf

Die Gruppe, in der auch die Pensionskassen der Stadt Zürich und des Schweizer Bundes vertreten sind, will den anderen Aktionären eine entsprechende Resolution bei der Generalversammlung der Bank am 29. April vorlegen. Sollte der Vorschlag den Aktionären tatsächlich unterbreitet werden, wäre dies die erste klimabezogene Abstimmung eines Schweizer Unternehmens überhaupt.