Banken: Helaba-Chef : Werden Ziele 2021 „spürbar“ übertreffen

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wird nach Zuwächsen im ersten Halbjahr zuversichtlicher. „Wir sind wirklich gut ins Jahr gestartet“, sagte Vorstandschef Thomas Groß am Donnerstag. „Wir sehen auch im ersten Halbjahr ein erneut sehr erfreuliches Wachstum der Provisionserträge“. Die Bank werde daher ihre Ziele 2021 „spürbar“ übertreffen. Im März hatte die Helaba für dieses Jahr einen Konzerngewinn vor Steuern auf dem Vorjahresniveau von 223 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Details will Groß erst bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am 12. August nennen.