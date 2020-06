Banken: HSBC Trinkaus & Burkhardt vervierfacht Risikovorsorge in Krise

Von Schmettow wies den Vorwurf zurück, Auslandsbanken würden die deutschen Firmenkunden in der Krise im Stich lassen. „Unser Volumen lag per Ende Mai um 8,3 Prozent höher als zum Jahresultimo 2019“, sagte sie. „In Krisenzeiten geht das natürlich auch mit höheren Kreditrisiken einher. Deswegen hat das Thema Risikomanagement für uns in diesen Tagen höchste Priorität.“