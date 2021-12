Banken: HVB-Mutter UniCredit plant 200 neue Stellen in Deutschland

Die italienische Großbank UniCredit will nach eigenen Angaben in Deutschland unter dem Strich 200 neue Mitarbeiter einstellen. Insgesamt sollen im europäischen Bankengeschäft in den Jahren 2022 bis 2024 1500 neue Stellen besetzt werden, wie die Muttergesellschaft der HypoVereinsbank am Donnerstag im Zusammenhang mit der Vorstellung ihres neuen Strategieplans mitteilte.