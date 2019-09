Banken im Umbruch: Verdi gegen Stellenabbau bei Commerzbank im Filialbereich

Die Gewerkschaft Verdi sieht bei der Commerzbank kein Einsparpotenzial bei Arbeitsplätzen in den Filialen. „Personalabbau im Filialbereich bei der Commerzbank kann derzeit kein Thema sein“, betonte Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann, der auch Mitglied im Commerzbank-Aufsichtsrat ist, am Mittwoch in Berlin. „Jeder weitere Personalabbau wäre eine Operation am offenen Herzen.“