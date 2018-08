Banken in Deutschland und der Schweiz: Unterschiedliche Strategien bei Negativzinsen

Ab September fällt bei dem Hamburger Institut für private Guthaben ab 500.000 Euro ein Strafzins von 0,4 Prozent an. Carlsburg: „Dieser Zins deckt übrigens noch immer nicht die Kosten, die uns durch den Strafzins der EZB für Banken-Einlagen in der Praxis entstehen. So müssen wir darauf beispielsweise auch noch Geld für die Einlagensicherung abführen.“