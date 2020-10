Banken: Institute erwarten keine Finanzkrise durch Corona-Pandemie

Die Institute verweisen darauf, dass wegen der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bislang in den Statistiken kein Anstieg der Pleiten in Deutschland zu erkennen sei. Doch insbesondere viele kleinere Firmen, die aufgrund der Aufhebung der Antragspflicht noch keine Insolvenz angemeldet hätten, dürften nach Ansicht der Institute in der näheren Zukunft zur Aufgabe gezwungen sein: „Auch das dabei im Feuer stehende Forderungsvolumen wird wohl noch merklich steigen“, so das Fazit der Forscher.