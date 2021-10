Banken: KfW gibt weltweit größte Öko-Anleihe in Dollar heraus

Die deutsche Förderbank KfW hat die weltgrößte grüne Anleihe in Dollar herausgegeben. Die in Frankfurt ansässige Bank sammelte bei Anlegern drei Milliarden Dollar ein für den fünf Jahre laufenden Green Bond, wie die KfW am Donnerstag mitteilte. Dabei handele es sich um die bislang weltweit größte Dollar-Anleihe, die für ökologische Zwecke verwendet werde. Das Papier sei mehrfach überzeichnet gewesen.