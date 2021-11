Banken: Kreditfluss im Euro-Raum verstärkt sich im Oktober

Das Wachstum bei Firmenkrediten im Euro-Raum hat im Oktober angezogen. Die Banken vergaben 2,5 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen als vor Jahresfrist, wie die EZB am Freitag mitteilte. Im September hatte das Plus bei 2,1 Prozent gelegen. An die Privathaushalte reichten die Banken im Oktober 4,1 Prozent mehr Kredite aus.