In der italienischen Regierungskoalition gibt es Widerstand gegen einen Verkauf der verstaatlichten Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) an den größeren Rivalen UniCredit.

„Die Lösung könnte eine Fusion sein und kein Verkauf an UniCredit“, sagte der Chef der rechtsgerichteten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, am Sonntag am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Cernobbio am Comer See.