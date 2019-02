 Banken: Monte dei Paschi erzielt ersten Jahresgewinn seit 2015

Die meisten italienische Banken kommen aktuell am Anleihenmarkt nur mit Mühe an frisches Kapital. Denn die Schuldenaufnahme an den Finanzmärkten ist für die Institute deutlich teurer geworden, seitdem 2018 eine populistische Regierung das Zepter in Rom übernommen hat. Monte Paschi legte 2018 eine Transaktion auf Eis, mit der sich das Institut 700 Millionen frisches Kapital am Bondmarkt besorgen wolle. Man suche nun nach einer Gelegenheit, um die Transaktion nachzuholen, erklärte das Institut.