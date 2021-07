Banken: NordLB baut faule Kredite zügiger ab als geplant

Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat faule Schiffskredite schnell abgebaut und sich damit Garantiegebühren an den Mehrheitseigner Niedersachsen gespart. Die Landesbank habe den bis Ende 2021 vereinbarten Garantievertrag zum sogenannten „Tower Bridge“-Portfolio bereits am 30. Juni gekündigt, teilte das Landesfinanzministerium am Montag in Hannover mit.