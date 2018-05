Banken: Russische Sberbank verkauft türkische Denizbank für 2,7 Milliarden Euro

Die Denizbank ist die fünftgrößte Privatbank in der Türkei mit einer Bilanzsumme von umgerechnet 31,5 Milliarden Euro. Sie betreibt 741 Filialen, davon 43 außerhalb der Türkei. In Österreich und Deutschland beschäftigt die Denizbank nach eigenen Angaben insgesamt 480 Mitarbeiter. In Österreich hat sie 27 Filialen, in Deutschland ist sie an 16 Standorten vertreten.