Banken: Schweiz wappnet sich gegen Cyberangriffe auf Finanzbranche

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Schweizer Börse SIX stellen der Finanzbranche des Landes gemeinsam ein neues sicheres Kommunikationsnetzwerk zur Verfügung. Mit dem Secure Swiss Finance Network (SSFN) soll die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems gegen Cyberrisiken erhöht werden, teilten SNB und SIX am Donnerstag mit.