Banken: Sparkassen-Bundesobmann für Zentralinstitut um Helaba und Dekabank

„Ein Zentralinstitut kann helfen, die Risiken in der Gruppe zu reduzieren. Je stärker die Erträge unter Druck geraten, desto mehr muss man auf die Risiken achten“, erklärte Strohmaier in einem Interview mit Bloomberg. „Ich war als Bundesobmann in den vergangenen zwei Jahren an der Rettung von zwei Landesbanken beteiligt. Ich möchte solche Situationen für die Zukunft nach Möglichkeit ausschließen.“