Banken-Start-up Fintech Qonto baut Deutschland-Geschäft aus

Das französische Banken-Start-up Qonto will nach einer umfangreichen Finanzierungsrunde seine geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland erheblich ausbauen. Die Bank konnte von Investoren 486 Millionen Euro einsammeln, 100 Millionen sollen dabei in die deutsche Niederlassung in Berlin fließen. Damit werde das Unternehmen mit 4,4 Milliarden Euro bewertet, teilte Qonto am Dienstag mit.