Banken: Steigende Zinsen stimmen Standard Chartered optimistisch

In China ist die Pandemie nach wie vor zentrales Thema. So brachen im Quartal die Erträge in der Vermögensverwaltungssparte um 18 Prozent ein. Filialschließungen in der Volksrepublik infolge anhaltender Corona-Beschränkungen trübten die Geschäfte. Dagegen kletterten die Erträge in der Handelssparte um 32 Prozent. Die Bank profitierte im Handel unter anderem von Schwankungen bei den Energiepreisen.