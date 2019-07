Banken: Stellenabbau bei den deutschen Banken

Die Beschäftigen in den Banken können jedoch nicht aufatmen: Die Deutsche Bank hat Anfang Juli den Abbau von weltweit 18.000 Stellen angekündigt, wobei laut Konzernchef Christian Sewing auch in Deutschland eine "substanziellen Zahl an Stellen" wegfallen wird. Bei der HVB-Mutter Unicredit sollen Insidern zufolge weltweit rund 10.000 Jobs gestrichen werden. Die Commerzbank will im Herbst eine überarbeitete Strategie präsentieren – auch hier rechnen Beobachter mit einem weiteren Stellenstreichungen.