Banken: Studie: Weniger Jobs am Finanzplatz Frankfurt

Die Beschäftigung am Finanzplatz Frankfurt wird einer Studie der Helaba zufolge sinken. Ende 2023 rechnet sie mit insgesamt 63.500 Beschäftigten in den Bankentürmen der Mainmetropole. Das wären 2600 Jobs oder vier Prozent weniger als zur Jahresmitte 2021, hieß es in der am Dienstag veröffentlichen Studie der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). „Wir erwarten weiterhin für die kommenden Jahre eine sinkende Bankbeschäftigung in Frankfurt – allerdings in geringerem Ausmaß als bislang angenommen“, bilanzierte Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud.